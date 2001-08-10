Главную сахалинскую елку открыли красочным шоу

Московские артисты представили на площади перед домом правительства фантастическо-сказочную постановку «Тайна новогодних курантов», сюжетные линии которой пересекаются с островной тематикой. Представление собрало сотни зрителей и дало начало череде всех новогодних мероприятий в островном регионе.

Представление подготовила столичная группа во главе с режиссером Анной Герзон. Именно этот коллектив выступал здесь год назад – прошлое шоу вызвало настоящий фурор среди зрителей, поэтому было решено пригласить артистов вновь.

Творческая группа доказала и в этот раз, что умеет удивлять. На сцене выступили актеры театров, акробаты и артисты балета. Они пели песни, танцевали и даже дрались. Кстати, постановщиком сценических боев выступил серебряный призер чемпионата мира по арт-фехтованию Дмитрий Иванов. В программе задействовали элементы лазерного шоу, светящиеся пиксельные костюмы и спецэффекты.

В центре сюжета высокотехнологичной сказки – двое отважных ученых, которые отправились в путешествие, чтобы изучить праздничные традиции разных народов, записать их и сохранить для будущего поколения, поместив в капсуле времени.Капсулу было решено спрятать в центре земли, у подножия вулкана Чикурачки.

Завершив задуманное, путешественники отправились в обратный путь, чтобы успеть к праздничному новогоднему столу. Но им не суждено было оказаться дома. Герои сказки попали в шторм и их выбросило на берег незнакомого королевства. Там им предстояло пройти через череду испытаний, разгадать загадки и встретиться с Дедом Морозом. В образе главного новогоднего героя предстал артист Сахалинского театра кукол Александр Маковецкий. Эту роль он играет уже на протяжении многих лет.

– Постановка очень добрая и веселая. Мне понравилось, как меняются взгляды персонажей. В конце истории серьезный ученый начинает верить в чудо. Может, и нам стоит смотреть на мир под разными углами и опять, как в детстве, поверить в сказку? Я думаю, это сделало бы нас добрее, – рассказала сахалинка Валерия Кораблева.

– Отличное шоу. Хорошо поработали со светом – все очень ярко и красочно. Звук тоже понравился. Старалась на каждой песне танцевать, поэтому совсем не замерзла. Дети тоже в восторге, – поделилась Евгения Сычева, которая приехала на открытие елкииз Корсакова.

Для маленьких зрителей развернулась игровая площадка с аниматорами, конкурсами и подарками. Все гости праздника могли запечатлеть себя и своих близких у новогодней фотозоны.