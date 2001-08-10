Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на бесплатный семинар
Администрация Южно-Сахалинска совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Сахалинской области приглашают бизнес города на бесплатный семинар по теме: «Отмена ЕНВД. Специальные налоговые режимы в 2021 году».
К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства города. В ходе обучения участники ознакомятся с порядком применения, перехода и совмещения специальных налоговых режимов, смогут задать интересующие вопросы начальнику отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Сахалинской области Ирине Холодняковой.
Заявки для участия принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска в электронной форме - http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/241.
Обучение начнется 15 декабря в 10.00 в зале заседаний администрации Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 173, 4 этаж).
Онлайн-трансляция семинара состоится на официальной странице департамента экономического развития в Инстаграм (https://www.instagram.com/departament.e/). Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и ограничениями.
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