Холодной воды не будет в нескольких домах Южно-Сахалинска

В связи с проведением работ по подключению вновь построенного при капитальном ремонте ул. Больничной в одопровода 15 и 17 декабря в ряде жилых домов Южно-Сахалинска отключат холодное водоснабжение.

Так, подача холодной воды будет ограничена с 9.30 до 18.00 по улице ул. Больничной от пр. Мира до ул. Ленина и пер. Больничному.

Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчерской службы МКП «Городской Водоканал» 72-32-40.