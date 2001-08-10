Тихоокеанское
информационное агентство
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодной воды не будет в нескольких домах Южно-Сахалинска

Холодной воды не будет в нескольких домах Южно-Сахалинска
В связи с проведением работ по подключению вновь построенного при капитальном ремонте ул. Больничной водопровода 15 и 17 декабря в ряде жилых домов Южно-Сахалинска отключат холодное водоснабжение.

Так, подача холодной воды будет ограничена с 9.30 до 18.00 по улице ул. Больничной от пр. Мира до ул. Ленина и пер. Больничному.

Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчерской службы МКП «Городской Водоканал» 72-32-40.

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