#МыВместе: Более 200 держателей для масок изготовили и раздали в медицинские учреждения корсаковские волонтеры
Специальные фиксаторы делают длительное ношение масок более комфортным. Их печатают в корсаковском Центре молодежных инициатив на 3D-принтере, который приобрели благодаря грантовому проекту.
Держатель представляет собой пластиковое изделие с выступами в виде «ёлочки». Это позволяет изменять плотность прилегания маски к лицу в зависимости от окружности головы. Приспособления помогают зацеплять резинки от маски на затылке,благодаря чему снимается нагрузка на уши.
– Я увидела такой фиксатор у своей пациентки. Поинтересовалась, действительно ли с ним комфортнее находиться весь день в маске, и где такие приспособления можно приобрести. Девушка оказалась волонтером и захотела такие держатели мне и моим коллегам просто подарить. И уже через несколько дней нас ими обеспечили, – поделиласьзаведующая женской консультацией КорсаковскойЦРБ Индира Бекова.
Как рассказала волонтер из корсаковского Центра молодежных инициатив Екатерина Родионова, идею с держателями подсмотрели в Интернете. Взяли готовый эскиз и адаптировали под свой 3D-принтер. Таким образом добровольцы захотели сказать спасибо врачам, которые трудятся на передовой весь этот год.
170 изделий ранее уже передали медперсоналу детской поликлиники и скорой помощи КорсаковскойЦРБ, а также работникам районной санэпидстанции. Кроме того, узнав от медиков об удобстве держателей, в волонтерский штаб #МыВместе обратились и водители. По долгу службы они так же вынуждены весь рабочий день носить защитные маски.
– Хочу сказать большое спасибо волонтерам за подаренные фиксаторы. Находиться в маске мне стало комфортнее. Теперь я ее даже не ощущаю. Это действительно очень полезное устройство, – рассказал водитель скорой помощи Вячеслав Каширин.
Помимо медучреждений, добровольцы планируют провести такую же акцию в торговых точках. По словам волонтеров, пока есть потребность в держателях для масок, они будут изготавливать их и бесплатно раздавать всем, кто работает сейчас в усиленном режиме.
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