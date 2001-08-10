Из-за пандемии коронавируса сахалинцы стали чаще путешествовать по родному краю
Благодаря высокому спросу со стороны жителей и гостей области на машины автопроката, созданного при участии «Корпорации развития Сахалинской области», парк предприятия вскоре увеличится почти вдвое.
Инициатором инвестиционного проекта стала компания «Эдельвейс». Поддержку начинанию оказала «Корпорация развития Сахалинской области». На первом этапе для проката Autorentoбыло закуплено несколько десятков новых автомобилей марки «КИА» и «Toyota». Сейчас парк предприятия насчитывает 55 машин.
– Наш регион интересен для туристов, прибывающих из-за рубежа или из других регионов России, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. – А развитие туризма невозможно без качественного сервиса. Он обязательно должен включать в себя и возможность арендовать современный безопасный автомобиль, чтобы туристы могли самостоятельно посетить достопримечательности острова.
Как показала практика, есть существенный спрос на прокатные автомобили и со стороны жителей Сахалина.
– Сегодня люди все чаще задают себе вопрос – а так ли уж необходима собственная машина, – сказал генеральный директор «Корпорации развития Сахалинской области» Андрей Медведев. – И приходят к выводу, что проще арендовать автомобиль для конкретной поездки. В итоге уменьшается количество машин на дорогах, в атмосферу попадает меньше выхлопных газов.
Средняя загрузка парка автопроката в 2019 году составила 75 процентов. Пандемия коронавирусасначала негативно сказалась на работе предприятия. Количество обращений в первые весенние месяцы 2020 года упало на 40 процентов. Но уже к маю ситуация стала меняться. Из-за введенных ограничений россияне стали реже отправляться за рубеж, в дальние поездки по своей стране. Для жителей островного региона альтернативой стали путешествия по родному краю.
– Наш клиент – местные жители, которые хотят поближе познакомиться с островом, а также туристы, командировочные, которые приехали на Сахалин по работе, – сказал Олег Тряпичкин, директор автопроката по развитию. – Их интересуют живописные места, которых у нас хватает, – бухты и горы, леса и реки. При этом среди них много людей, которые хотят ощутить свободу и независимость. А потому они далеко не всегда пользуются услугами туристических компаний. В этой ситуации прокатный автомобиль – идеальное решение.
По словам Олега Тряпичкина, с июня по сентябрь 2020 года загрузка автопарка составляла 90 процентов. В выходные дни на стоянках не оставалось ни одного автомобиля. Поэтому было принято решение расширить автопарк, закупить еще 40 машин марки «KIA» - «Rio», «Seltos», «Sorento».
Новые автомобили прибудут на остров в следующем году.
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