В пгт Вахрушев состоялось открытие центра «Точка роста»

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе средней общеобразовательной средней школы пгт Вахрушев состоялось торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В открытии центра приняли участие вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко и директор Департамента образования, культуры и спорта Наталья Анисова. Приглашенные гости поздравили всех присутствующих с замечательным событием. Пожелали обучающимся достичь значимых результатов в сфере науки и творческих успехов всему коллективу школы.

С 11 ноября мы приступили к подготовке реализации проекта в стенах школы. Благодаря помощи Администрации Поронайского района и Департамента образования, культуры и спорта были выделены средства на ремонт двух кабинетов, согласно требованиям проекта и поставлено необходимое оборудование, - прокомментировала директор школы Наталья Барзул.

Центр состоит из двух кабинетов, которые оборудованы современными приборами и инструментами для работы учащихся и педагогов. Теперь в школьном распоряжении появились манекены для мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи, 3D принтер, квадрокоптер, ноутбуки, шахматные столы и наборы по робототехнике. Теперь в центре школьники смогут пробовать себя в разных сферах, начиная от обработки материалов и до работы с программным обеспечением.

Учащиеся и педагоги показали гостям как научились управлять квадрокоптером, технику сборки механического конструктора и поделились планами о создании 3D моделей.

Напомним, что первый центр в Поронайском районе был открыт в прошлом году селе Леонидово. Также на этой неделе в селах Восток и Гастелло состоялось открытие еще двух центров «Точка роста». Благодаря им у обучающихся появилась дополнительная возможность всесторонне развиваться, открывать для себя новые возможности.