«Горный воздух» открыл для посетителей трассу «Запад-низ» от средней станции до входной группы
«Горный воздух» открыл для посетителей трассу «Запад-низ» от средней станции до входной группы. Трассу открыли для катания ещё в середине рабочей недели, а в минувшие выходные жители и гости Южно-Сахалинска смогли полноценно обкатать склон. Так, в воскресенье для любителей активного отдыха организовали бесплатный подъём по канатной дороге до средней станции с 9:00 до 13:00, а также бесплатный горячий чай.
Объект подготовили с помощью системы искусственного оснежения и снегоуплотнительной техники. Также вдоль трассы установили систему безопасности – маты, сетки и знаки.
– «Запад-низ» был выбран из-за того, что не все любители лыж и сноуборда могут позволить себе начать кататься сразу с крутой трассы – нужен «умеренный» участок, чтобы освоиться и подготовиться к более сложным склонам, – поделился подробностями руководитель по эксплуатации горнолыжных трасс СТК «Горный воздух» Никита Буланенко.
Сегодня на трассу вышли юные воспитанники спортивных клубов. Среди них – пятилетняя Аня из СК «Чемпион».
– Я катаюсь на лыжах уже третий год. За это время научилась скользить, тормозить, подниматься ёлочкой и лесенкой. Моя любимая трасса – серпантин. С нетерпением жду, когда она откроется. Но очень рада, что уже сейчас я могу кататься на этом склоне, потому что до этого мы тренировались только внизу, – рассказала Аня.
Несмотря на будний день, на трассу «Горного воздуха» вышли и взрослые любители активного отдыха.
– Об открытии учебного склона мы узнали от администрации «Горного воздуха», поскольку наши дети ходят сюда на секцию. Занимаемся горнолыжным спортом всей семьей, потому что это полезно для здоровья и очень весело. Всем рекомендуем, – поделилась эмоциями южносахалинка Яна Кан.
Кроме того, на «Горном воздухе» открылся прокат лыж и сноубордов, а также мастерские по подготовке инвентаря.
– В нашем распоряжении находится более двухсот сноубордов и лыж, которые подойдут для гостей комплекса любого возраста. Весь инвентарь прошёл полную подготовку. Воспользоваться нашим прокатом можно в течение дня – наш режим работы совпадает с режимом СТК – от открытия трасс до закрытия, – рассказал сотрудник проката «Чемпион» Сергей Островский.
Руководство комплекса обещает открыть больше трасс до конца декабря – уже сейчас идёт подготовка и искусственное оснежение верхней части склона. Официальное открытие горнолыжного сезона на СТК «Горный воздух» запланировано на 26 декабря. В этот день гостей на средней станции будут ждать развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши.
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