Валерий Лимаренко поручил разобраться с ситуацией, из-за которой семейная пара на Кунашире осталась без нового жилья

Во время посещения храма к губернатору обратилась пенсионерка, долгие годы проживающая вместе с мужем в аварийном доме. Она рассказала, что их семья готовилась к переезду в современную трехэтажку – по программе переселения из аварийного фонда. Однако, из-за юридических ошибок, которые были допущены перед сдачей нового жилья, планам не суждено было сбыться.

– Ситуация неоднозначная, требующая тщательного разбирательства и очень деликатного подхода. Необходимо приложить юридические усилия, чтобы люди отпраздновали долгожданное новоселье, – считает губернатор. – Хорошо, что женщина не побоялась подойти и рассказать о случившемся. Берем ситуацию на особый контроль.

Как оказалось, курильчане по незнанию оформили документы, лишающие их права на участие в программе переселения из аварийного жилья.

Валерий Лимаренко поручил и.о. главы Южно-Курильского района Наталии Савочкиной и профильным специалистам разобраться с ситуацией в рамках закона. Уже сегодня с курильчанами встретились представители муниципальной администрации и обсудили дальнейшие шаги решения проблемы.