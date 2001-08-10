Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2020
Сегодня 15:55
73,45|89,18|50,10
ВТБ снизил ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса
11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Несколько домов Южно-Сахалинска останутся завтра без воды

Несколько домов Южно-Сахалинска останутся завтра без воды

В связи с подключением вновь построенного в рамках муниципального контракта водопровода 16 декабря будет отключена подача холодной воды:

с 09.30 до 14.00 по адресам: ул. Чехова, 31, 66, 66А, 68, 70, 72, 72а, 70Б;

- ул. Поповича, 102, 104, 106, 108, 110;

- ул. Амурская, 65, 94, 96;

- ул. К. Маркса, 25-31;

с 09.30 до 18.00 по адресам: ул. Чехова, 29А, 68А

- ул. Пушкина, 57.

По всем вопросам нужно обращаться в диспетчерскую водоканала по телефону 72-32-40.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Назовите главное для вас событие 2020 года.