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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Несколько домов Южно-Сахалинска останутся завтра без воды
В связи с подключением вновь построенного в рамках муниципального контракта водопровода 16 декабря будет отключена подача холодной воды:
с 09.30 до 14.00 по адресам: ул. Чехова, 31, 66, 66А, 68, 70, 72, 72а, 70Б;
- ул. Поповича, 102, 104, 106, 108, 110;
- ул. Амурская, 65, 94, 96;
- ул. К. Маркса, 25-31;
с 09.30 до 18.00 по адресам: ул. Чехова, 29А, 68А
- ул. Пушкина, 57.
По всем вопросам нужно обращаться в диспетчерскую водоканала по телефону 72-32-40.
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