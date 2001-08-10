Жители Корсаковского района стали в 8 раз чаще переоборудовать свои авто на газ
Жители Корсаковского района стали в 8 раз чаще переоборудовать свои авто на газ. Автовладельцев привлекает экономия на заправке, а также возможность бесплатно перевести транспорт на экологически чистое топливо.
В Сахалинской области действуют два механизма получения компенсации. Первый – переоборудовать авто за свой счет, а затем обратиться с пакетом документов за возмещением расходов. В этом случае понесенные затраты возвращаются в 100-процентном объеме, однако сумма не должна превышать 150 тысяч рублей. Второй механизм – заключить трехстороннее соглашение между автовладельцем, станцией технического обслуживания и районной администрацией и переоборудовать свое авто совершенно бесплатно.
Этим способом воспользовался житель Корсакова Валерий Почекунин. Обратился в департамент городского хозяйства, оформил разрешение на бесплатную переустановку, а затем приехал в специализированную компанию и уже на следующий день зарегистрировал все изменения в ГАИ.
– Когда купил новенькую Тойоту, задумался о переводе на газ. Сопоставил все «за» и «против» и понял, что это очень выгодно. Езжу на газу с середины октября, и пока никаких претензий, – поделился автовладелец.
Экономию при передвижении на газомоторной машине смог ощутить и Алексей Курносов. Свой Нисан он переоборудовал в апреле этого года. С тех пор на топливо он тратит в 5 раз меньше. Есть и еще один плюс – для владельцев авто на экологически чистом топливе транспортный налог снижен на 50 процентов.
– У меня не было душевных смятений по этому поводу. Ведь после переоборудования двигатель становится двухфазным. Автомобиль прогревается на бензине, затем переключается автоматически на газ. А если газ закончился, такое же переключение происходит обратно на бензин, – рассказал Алексей.
Переоборудованием автомобилей на газ в островном регионе занимается ряд сервисных компаний. Среди них: «Сахалин Газ Авто», «Метан Сервис», ИП «Вяльшина Екатерина Юрьевна», ООО «Сахалинский автомобильный диагностический центр» и другие. Стоимость переоборудования варьируется от 110 до 150 тысяч рублей. Кроме того, компания берет на себя обязательства через каждые 10 тысяч километров проводить техобслуживание авто. Меняются фильтры, проверяется настройка и герметичность оборудования.
– Заинтересованность автовладельцев к переводу транспорта на газ растет. Если в прошлом году на переоборудование решились только 5 жителей Корсакова, то в этом – спрос увеличился в 8 раз, – отметил инженер департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа Дмитрий Дармограй.
Отметим, что сегодня в районе нет сложностей с заправкой газовых автомобилей. Три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам – с 8:00 до 12:15 на территории Корсаковского автокомбината работает мобильный газозаправщик. Владельцам гибридов хватает одного такого визита на две-три недели бесперебойной езды в городском режиме.
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