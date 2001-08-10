День пельменя даст старт новогодним мероприятиям в Южно-Сахалинске

В областной столице продолжается активная подготовка к зимнему празднику День пельменя, который отметят 19 декабря. Он откроет череду новогодних мероприятий в Южно-Сахалинске.

На протяжении месяца 10 заведений общественного питания, участвующих в гастрономическом марафоне «Пельмень и его друзья», предлагали гурманам отведать различные вариации известного и любимого во многих странах блюда по цене, не превышающей 350 рублей. За это время шеф-повара приготовили для своих гостей около 1000 порций ароматных вареников, лаконичных равиоли, воздушных ньокки, традиционных гедза, пикантных димсамов и экзотических оромо.

Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, в этом году городские рестораны показали высокий уровень кулинарного мастерства и сервиса. Особое внимание повара уделяли оригинальной подаче, а также необычным соусам, которые подчеркивали вкус блюд и придавали им неповторимую изюминку.

Кроме этого, в рамках фестиваля пельменей горожане активно поддерживали сахалинских производителей, охотно принимали участие в интерактивном голосовании за самые вкусные пельмени от 5 торговых марок. Традиционно итоги голосования озвучат в День пельменя, который отпразднуют уже в эту субботу, 19 декабря.

Гастрономический праздник с развлекательными мероприятиями для детей и взрослых начнется в 11.00 на площадке возле Дом торговли (пр. Мира 106а). Гости фестиваля смогут поучаствовать в веселых викторинах, скоростном поедании пельменей и конкурсе по сборке механической мясорубки на время. Победители получат вкусные призы. Также южносахалинцев ждет большая дегустация — всех желающих угостят горячими пельменями.

Праздничная программа будет опубликована на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в тематическом разделе "Фестиваль пельменей".

Напомним, в целях минимизации рисков распространения вирусных инфекций необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).