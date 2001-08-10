Тихоокеанское
информационное агентство
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16 декабря на территории девяти районов Сахалинской области ожидается метель

16 декабря на территории девяти районов Сахалинской области ожидается метель

16 декабря на территории Охинского, Ногликского и Александровск – Сахалинского районов прогнозируется ветер 13-18 м/с (на побережье 23-28 м/с), умеренный снег, метель. В Углегорском, Томаринском, Холмском и Невельском районах ожидается ветер 20-25 м/с, метель.

Кроме этого, на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется ветер 25-30 м/с, умеренный снег, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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