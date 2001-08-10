Валерий Лимаренко пообщается онлайн с жителями Долинского района

Онлайн-встреча Валерия Лимаренко с жителями Долинского района пройдет в четверг, 17 декабря, в 16:00. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора. Главные темы встречи определят местные жители.

Видеообращения или текстовые файлы можно оставить в личных аккаунтах главы региона в Instagram, Facebook, Одноклассниках и ВКонтакте. При этом первым словом в сообщении необходимо написать "Долинск". Наиболее актуальные и интересные видеовопросы покажут в эфире.

Обращения от жителей района также будут принимать по телефону 8-800-201-65-65 во время работы прямого эфира.