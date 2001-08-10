Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2020
Сегодня 15:56
73,45|89,18|50,10
ВТБ снизил ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса
15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко пообщается онлайн с жителями Долинского района

Валерий Лимаренко пообщается онлайн с жителями Долинского района
Онлайн-встреча Валерия Лимаренко с жителями Долинского района пройдет в четверг, 17 декабря, в 16:00. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора. Главные темы встречи определят местные жители.
 
Видеообращения или текстовые файлы можно оставить в личных аккаунтах главы региона в Instagram, Facebook, Одноклассниках и ВКонтакте. При этом первым словом в сообщении необходимо написать "Долинск". Наиболее актуальные и интересные видеовопросы покажут в эфире.
 
Обращения от жителей района также будут принимать по телефону 8-800-201-65-65 во время работы прямого эфира.
 
За трансляцией онлайн-встречи можно следить в официальных аккаунтах главы области на YouTube и в Instagram.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Назовите главное для вас событие 2020 года.