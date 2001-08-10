Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2020
Сегодня 15:56
73,45|89,18|50,10
ВТБ снизил ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса
15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Углезаводск 21 декабря на 7 часов останется без света

Углезаводск 21 декабря на 7 часов останется без света

Углезаводск полностью останется без света 21 декабря.

Как сообщают в администрации Долинского района, в понедельник с 10:00 до 17:00 энергетики запланировали ремонтные работы на сетях.

Жителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Назовите главное для вас событие 2020 года.