Тихоокеанское
информационное агентство
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Всероссийская акция "Тайный Дед Мороз" стартовала на Сахалине

Всероссийская акция
Всероссийская акция "Тайный Дед Мороз" стартовала на Сахалине.
 
– Новый год - отличная возможность вспомнить детство и стать волшебником, чтобы подарить чудо другому человеку.  Основная цель акции – подарить новогоднее настроение, объединить жителей страны в праздновании Нового года. Принять участие в акции может любой желающий, – говорят в областном агентстве по делам молодежи.
 
Регистрация участников идет на сайте тайныйдедмороз.рф. Каждый участник случайным образом получает контактную информацию о человеке, которого ему нужно поздравить с Новым годом. Обмен подарками происходит в online и offline формате по желанию участников, также можно самому определить географию своего участия - регион, федеральный округ, или всю страну.
 
Акция проходит до 10 января 2021 года.

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