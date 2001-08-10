Южносахалинцы активно подключились к акции «Городская елка добра»
Администрация Южно-Сахалинска несколько дней назад запустила благотворительную новогоднюю акцию. Любой желающий может осуществить мечту ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции #МыВместе.
Примечательно, что первые звонки и обращения с пожеланиями присоединиться к благотворительному проекту сразу после его анонсирования, стали поступать от частных лиц — горожан, пожелавших внести свой посильный вклад в общее дело.
- Такой отклик для нас очень важен. В особенностях сахалинского характера - неравнодушие и отзывчивость. Особенно, если речь идет о детях, и есть возможность подарить им позитивные эмоции, - отметила директор МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» Екатерина Каширина. - Мы очень признательны за отклик и компании, которая предложила свои услуги по сопровождению поздравления ростовым героем Новогодним Мишкой. Ребята продолжают писать письма Деду Морозу, и таким образом мы узнаем их пожелания. Если изначально у нас было всего 21 письмо, то сейчас список увеличился.
Откликнулись и представители бизнес-сообщества. В числе первых к акции присоединились ООО «Диам», «Клиника 21 век», ООО «Тезона», ООО «Торговый дом Зодчий», ООО «Ритейл» (Первый семейный), ООО «Генерал», ООО «Иртан» ТЦ «Восток», ИП Ефимов А.Ф., группа компаний «Глобус» ТЦ «Южный», ТЦ «Янтарь», ООО «Ханаан», ООО «Текинвест».
Администрация города благодарит всех, кто решил подарить чудо маленьким южносахалинцам. Поддержать инициативу и исполнить мечту ребенка можно, написав на электронную почту: press@yuzhno-sakh.ru или в WhatsApp по номеру телефона: +7-914-756-7443.
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