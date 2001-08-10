Тихоокеанское
информационное агентство
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17:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы смогут бесплатно посмотреть кино

Сахалинцы смогут бесплатно посмотреть кино
Сахалинская область присоединится ко всероссийской акции "День короткометражного кино - 2020". 
 
Она пройдет 21 декабря в киноконцертном зале "Комсомолец". С 10:00 зрителям покажут 15 игровых фильмов, включая четыре премьеры, семь анимационных и четыре документальных киноленты с участием известных актеров.
 
Островитян ждут 5 программ показов: "Всегда рядом" (6+), "О главном" (12+), "Переходный возраст" (16+), "Любовь и смерть" (18+) и "Не впервые" (16+). В них вошли картины: 
  • "Сера" (Гран-При "Кинотавра") Ланы Влади,
  • "Хочу домой" (Гран-При фестиваля "Короче") Татьяны Лялиной;
  • "Соня любит, Соня не любит" (победитель короткометражного конкурса фестиваля "Будем жить" и Московского питчинга дебютантов) Натальи Беляевой;
  • "Большая восьмерка" (победитель Фестиваля уличного кино) Ивана Соснина;
  •  "Солдатская шапка" - фильм о Великой Отечественной Войне Павла Москвина. 
Кроме того, зрители увидят подборки зарубежных фильмов-кандидатов на European Film Awards, картин-участниц крупнейшего российского фестиваля анимации в Суздале и многое другое.
 
Бесплатные билеты на показы можно получить в кассе "Комсомольца".

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