Движение по железнодорожному переезду в Южно-Сахалинске перекроют

Движение транспорта по железнодорожному переезду перекроют в Южно-Сахалинске по улице Украинской этой ночью.

Как сообщили в ДВЖД, с 23.30 среды до 6.30 четверга здесь будут монтировать элементы устройства заграждения переезда.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.