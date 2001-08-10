Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Движение по железнодорожному переезду в Южно-Сахалинске перекроют

Движение по железнодорожному переезду в Южно-Сахалинске перекроют

Движение транспорта по железнодорожному переезду перекроют в Южно-Сахалинске по улице Украинской этой ночью.

Как сообщили в ДВЖД, с 23.30 среды до 6.30 четверга здесь будут монтировать элементы устройства заграждения переезда.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.

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