Южно-сахалинские волонтеры доставляют продуктовые наборы пожилым горожанам

Участники акции взаимопомощи #МыВместе продолжают помогать пожилым людям, соблюдающим самоизоляцию. Волонтеры доставляют пенсионерам продуктовые наборы и лекарственные препараты, сопровождают их в поликлинику.

Ежедневно представители волонтерского штаба Центра молодежных инициатив обрабатывают до 5 заявок, которые поступают от пожилых и маломобильных граждан — тех, кто находится в группе риска и стараются как можно меньше посещать общественные места. Как рассказала специалист по работе с молодежью ЦМИ, координатор волонтерского центра Ирина Медведева, чаще всего граждане просят добровольцев сходить в магазин или аптеку, оплатить жилищно-коммунальные услуги, оформить подписку на почте, решить некоторые бытовые вопросы и т. д.

Сегодня за помощью обратилась жительница Южно-Сахалинска Алла Николаевна. Пожилая женщина прочитала объявление об акции #МыВместе в газете и, когда возникла необходимость, позвонила по одному из указанных номеров.

– Девушки очень быстро откликнулись, помогли продукты привезти. Скоро мне нужно будет к врачу идти. Волонтеры сказали, что обязательно помогут, сопроводят меня на прием. Очень приятно, что в нашем городе так много доброй отзывчивой молодежи, которая не жалеет времени и сил на добрые дела, – сказала пенсионерка.

Как отмечают представители волонтерского штаба, жители города всегда благодарят ребят за неравнодушие и теплое отношение, поддержку в такой непростой ситуации.

– Мы оставляем номера телефонов, на которые всегда можно позвонить и обратиться за помощью. Люди очень растроганы вниманием. Пенсионеры говорят, что в такое сложное время мы для них незаменимы, – рассказала Ирина Медведева.

Еще одним направлением акции стала помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры поздравляют малышей с новогодними праздниками, передают им продуктовые наборы.

Напомним, обратиться за помощью граждане могут по следующим телефонам.

8 (800) 201-00-99 (министерство социальной защиты Сахалинской области);