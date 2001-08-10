Южно-сахалинские волонтеры доставляют продуктовые наборы пожилым горожанам
Участники акции взаимопомощи #МыВместе продолжают помогать пожилым людям, соблюдающим самоизоляцию. Волонтеры доставляют пенсионерам продуктовые наборы и лекарственные препараты, сопровождают их в поликлинику.
Ежедневно представители волонтерского штаба Центра молодежных инициатив обрабатывают до 5 заявок, которые поступают от пожилых и маломобильных граждан — тех, кто находится в группе риска и стараются как можно меньше посещать общественные места. Как рассказала специалист по работе с молодежью ЦМИ, координатор волонтерского центра Ирина Медведева, чаще всего граждане просят добровольцев сходить в магазин или аптеку, оплатить жилищно-коммунальные услуги, оформить подписку на почте, решить некоторые бытовые вопросы и т. д.
Сегодня за помощью обратилась жительница Южно-Сахалинска Алла Николаевна. Пожилая женщина прочитала объявление об акции #МыВместе в газете и, когда возникла необходимость, позвонила по одному из указанных номеров.
– Девушки очень быстро откликнулись, помогли продукты привезти. Скоро мне нужно будет к врачу идти. Волонтеры сказали, что обязательно помогут, сопроводят меня на прием. Очень приятно, что в нашем городе так много доброй отзывчивой молодежи, которая не жалеет времени и сил на добрые дела, – сказала пенсионерка.
Как отмечают представители волонтерского штаба, жители города всегда благодарят ребят за неравнодушие и теплое отношение, поддержку в такой непростой ситуации.
– Мы оставляем номера телефонов, на которые всегда можно позвонить и обратиться за помощью. Люди очень растроганы вниманием. Пенсионеры говорят, что в такое сложное время мы для них незаменимы, – рассказала Ирина Медведева.
Еще одним направлением акции стала помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры поздравляют малышей с новогодними праздниками, передают им продуктовые наборы.
Напомним, обратиться за помощью граждане могут по следующим телефонам.
- 8 (800) 201-00-99 (министерство социальной защиты Сахалинской области);
- 1-300, доб.8 (министерство здравоохранения Сахалинской области);
- 510- 073 (региональное отделение Общероссийского народного фронта);
- 8 (800) 200-34-11 (горячая линия Общероссийского народного фронта);
- 8 (924) 496-81-80 (горячая линия «Единой России»);
- 300-711 (горячая линия регионального проекта «Забота-65»).
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