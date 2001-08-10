Тихоокеанское
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Потерявшие работу во время пандемии сахалинцы завершают обучение по стандартам WorldSkills

Потерявшие работу во время пандемии сахалинцы завершают обучение по стандартам WorldSkills

Потерявшие работу во время пандемии сахалинцы завершают обучение по стандартам WorldSkills. Всего в программе профессиональной подготовки WorldSkills Express участвуют более 1,5 тысяч жителей области. Для этого островитяне были направлены в специальные образовательные центры, где сейчас, пройдя обучение, сдают итоговые экзамены.

К примеру, одной из образовательных площадок программы стал Сахалинский базовый медицинский колледж. Сегодня здесь состоялась итоговая проверка знаний и навыков по направлению «Медицинский и социальный уход». Её прошли 8 человек, которые теперь смогут оказывать комплексную помощь и содействие в реабилитации пациентов, а также следить за их физическим и психосоциальным состоянием.

Сахалинцы, которые прошли этот обучающий курс, будут работать в больницах, стационарах, приютах, хосписах, домах престарелых, центрах сестринского ухода и на дому. От них требуется широкий круг знаний и умений в области медицинского обслуживания, высокий уровень человечности и внимательности, а также строгое соблюдение профессиональных этических норм при общении с пациентом.

Экзамен проходил в демонстрационной форме – для учащихся создали условия, максимально приближенные к реальным.

– Форма испытания для наших учениц несколько необычная. Им необходимо продемонстрировать свои практические навыки. Экзамен проводится по двум модулям – «Стационар» и «Центр сестринского ухода». На сдачу отводится два часа. В качестве пациентов выступили статисты – предварительно обученные студенты медицинского колледжа, – рассказала главный эксперт компетенции «Медицинский и социальный уход» Наталья Ким.

Отметим, к сегодняшнему дню обучение в рамках программы полностью завершили 112 сахалинцев. Они получили новые знания и навыки в направлениях «Сварочные технологии», «Облицовка плиткой», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Администрирование отеля», «Ресторанный сервис», «Дополнительное образование детей и взрослых», а также «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Всего в перечне было 28 профессий. После окончания обучения участникам программы выдается свидетельство о повышении квалификации и Skills Passport, отражающий уровень подготовки специалиста.

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