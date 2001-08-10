Потерявшие работу во время пандемии сахалинцы завершают обучение по стандартам WorldSkills. Всего в программе профессиональной подготовки WorldSkills Express участвуют более 1,5 тысяч жителей области. Для этого островитяне были направлены в специальные образовательные центры, где сейчас, пройдя обучение, сдают итоговые экзамены.

К примеру, одной из образовательных площадок программы стал Сахалинский базовый медицинский колледж. Сегодня здесь состоялась итоговая проверка знаний и навыков по направлению «Медицинский и социальный уход». Её прошли 8 человек, которые теперь смогут оказывать комплексную помощь и содействие в реабилитации пациентов, а также следить за их физическим и психосоциальным состоянием.

Сахалинцы, которые прошли этот обучающий курс, будут работать в больницах, стационарах, приютах, хосписах, домах престарелых, центрах сестринского ухода и на дому. От них требуется широкий круг знаний и умений в области медицинского обслуживания, высокий уровень человечности и внимательности, а также строгое соблюдение профессиональных этических норм при общении с пациентом.

Экзамен проходил в демонстрационной форме – для учащихся создали условия, максимально приближенные к реальным.

– Форма испытания для наших учениц несколько необычная. Им необходимо продемонстрировать свои практические навыки. Экзамен проводится по двум модулям – «Стационар» и «Центр сестринского ухода». На сдачу отводится два часа. В качестве пациентов выступили статисты – предварительно обученные студенты медицинского колледжа, – рассказала главный эксперт компетенции «Медицинский и социальный уход» Наталья Ким.

Отметим, к сегодняшнему дню обучение в рамках программы полностью завершили 112 сахалинцев. Они получили новые знания и навыки в направлениях «Сварочные технологии», «Облицовка плиткой», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Администрирование отеля», «Ресторанный сервис», «Дополнительное образование детей и взрослых», а также «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Всего в перечне было 28 профессий. После окончания обучения участникам программы выдается свидетельство о повышении квалификации и Skills Passport, отражающий уровень подготовки специалиста.