Необычное решение производственных проблем, вызванных коронавирусом, найдено на Курилах

В Южно-Курильске губернатор Валерий Лимаренко ознакомился с ходом строительства высокотехнологичного цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира. Рыбопромышленная компания с острова Кунашир, куда недавно был проложена подводная волоконно-оптическая линия связи, наладила постоянную видеотрансляцию через интернет со стройплощадки. В результате производитель оборудования следит за монтажными работами в онлайн-режиме.

Курильские острова находятся в одном из самых богатых районов Мирового океана. Здесь сосредоточены крупные запасы таких особо ценных объектов промысла, как крабы, креветки, моллюски, иглокожие. Ведется масштабный промысел горбуши, кеты, минтая, трески, сельди-иваси, сайры, камбалы.

– Основа экономики Курил – рыбная отрасль. При этом на островах внедряются современные технологии глубокой переработки ресурсов. Производство продукции с высокой добавленной стоимостью позволяет добиться комплексного эффекта. Увеличивается объем прибыли, создаются дополнительные рабочие места. Глубокая переработка сырья также положительно сказывается на состоянии окружающей среды, так как уменьшается количество отходов, - сказал Валерий Лимаренко.

На острове Кунашир «Южно-Курильский рыбокомбинат» при поддержке «Корпорации развития Сахалинской области» начал строительство высокотехнологичного цеха. В основе нового производства – современное оборудование, произведенное в Таиланде.

- Цех будет перерабатывать отходы основного производства – плавники, кости, хвосты и субпродукты, и выпускать рыбную муку и рыбий жир. Эта продукция применяется при изготовлении кормов для домашних животных и рыб. Проект имеет большое социальное значение. Благодаря ему появится 46 новых рабочих мест. Это значительное количество для района, в котором проживает практически 12 тысяч человек, - отметил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Весной текущего года строительство цеха подходило к завершению. В здании установлены крупногабаритные бункеры для исходного сырья, шнековые конвейеры, а также баки и танки, в которые будет поступать готовая продукция. Наступило время монтажа оборудования высокой сложности. В соответствии с контрактом эти работы должны были выполнять представители производителя оборудования. Но из-за начавшейся пандемии коронавируса границы между Россией и Таиландом оказались закрытыми. Специалисты из-за границы прибыть на остров не смогли.

Было найдено необычное решение.

– По соглашению с производителем оборудования из Таиланда мы заключили контакт с российской компанией, имеющей опыт монтажа подобного оборудования, – рассказал исполнительный директор «Южно-Курильского рыбокомбината» Виталий Устенко. – И она приступила к работам. Производители оборудования из Таиланда следят за ходом монтажа в онлайн-режиме. Связь у нас отличная, картинка без задержек передается в любую точку мира.

– Монтаж идет не так быстро, как если бы наши сотрудники находились непосредственно на стройплощадке, – отметил представитель компании- производителя оборудования Сверре Голтен. – Но связь через интернет – абсолютно необходимое и правильное решение, благодаря которому наш проект даже в условиях пандемии продвигается к завершению.

Возможность транслировать высококачественное изображение через интернет на одном из самых отдаленных обитаемых островов России появилась недавно. В 2019 году на Курилы проложили подводную волоконно-оптическую линию связи. Проект, реализованный в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы», обошелся в 3,3 млрд рублей. Из этой сумму 600 миллионов вложила компания «Ростелеком».

Годовой объем продукции цеха, строящегося на острове Кунашир, – более 8000 тонн. Из них 5000 тонн – рыбная мука. Остальное – рыбий жир.