На Сахалине стартовала благотворительная акция «Корзины радости»

Всероссийская благотворительная акция «Корзины радости» стартовала в Сахалинской области. Ее участниками могут стать все желающие. Для этого необходимо положить в специальные корзины, которые расположены в торговых точках, сладости или игрушки. В преддверии Нового Года их передадут детям из социально незащищённых семей.

-Сахалинцы и курильчане, приходя в магазин перед Новым Годом, могут купить сладкий набор, игрушку или любой подарок на свой вкус для ребенка и положить в корзину. Все эти подарки доставят нуждающимся детям волонтеры, которые оденутся в костюмы Снегурочек и Дедов Морозов. Мы можем подарить детям новогоднее чудо, которого они очень ждут, - рассказал директор молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.

Акция продлится до 30 декабря. Организаторы приглашают к участию владельцев торговых точек, некоммерческие организации, которые могут поставить у себя корзину. К акции уже присоединились предприниматели из Корсакова, Невельска, Курильска и Южно-Сахалинска. Развозить подарки добровольцы будут по мере наполняемости тележек. Дополнительные вопросы можно задать организаторам по телефону: 240-970.

Акция «Корзины радости» проходит под эгидой всероссийской акции «Мы Вместе» при поддержке агентства по делам молодёжи, молодежного ресурсного центра и Общероссийского народного фронта в Сахалинской области.