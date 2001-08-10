На «Мультиландии» вышел первый мультсериал дальневосточной студии
На известном российском телеканале начали показывать приключения друзей-рюкзачков. Творение дальневосточных аниматоров можно посмотреть и на Youtube-канале «Спина к спине».
В декабре планируется также выложить сериал на площадках OKKO, iVi, КиноПоиск, TVZavr, MegafonTV, TVigle.
Это первый выход дальневосточного проекта в большое медиапространство. Сериал от анимационной студии «Мечталет» может встать в один ряд с «Фиксиками», «Смешариками» и похожими мультфильмами.
– Чем интересен наш мультфильм? Коллеги из нашей отрасли часто делают упор на образовательный контент, который может понравиться родителям, и эта ниша сегодня достаточно наполнена. Мы в проекте «Спина к спине» идем другим путем. Говорим о здоровом любопытстве наших героев, которое постоянно заводит их в разные приключения, – рассказал продюсер первой дальневосточной студии анимации «Мечталет» Илья Кузнецов.
Мультсериал рассказывает о друзьях-рюкзачках, которые живут своей жизнью, как только люди оставляют их без присмотра. Жизнь героев очень похожа на приключения в детской игре, однако дружба рюкзачков, их переживания и ежедневные маленькие подвиги – все настоящее. Окружающий мир герои видят так, как видели его мы в детстве: ручей – это река, высокая трава – это лес, населенный таинственными существами.
Аудитория сериала – дети в возрасте 5-7 лет, но мультфильм с удовольствием смотрят всей семьей. В проекте «Спина к спине» создатели сделали акцент на здоровом любопытстве героев, которое постоянно заводит их в разные забавные приключения, воображаемые миры.
– Аниматоры – молодцы! Шутки радуют даже взрослых. При этом за всей радужной юмореской осязаемы ценные смыслы, – написал отзыв в социальных сетях Иван Дорошенко.
– Тема крутая. Я бы никогда до такого не додумалась, хотя и сама пишу. Рюкзачки очень смешные и такая забавная мультяшная анимация. Жду новых серий, – поделилась в комментариях под эпизодом Арина Чунаева.
Дальневосточной анимационной студии «Мечталет» в октябре исполнилось два года. Сейчас в команде 60 человек. Студия входит в Ассоциацию анимационного кино России наряду с лидерами производства детского контента.
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