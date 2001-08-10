Реконструкция Дагинских источников выходит на завершающую стадию. На территории объекта осталось установить открытую купель, малые архитектурные формы и отсыпать участок дороги на пути от северных к южным источникам. Также в ближайшее время заработает видеонаблюдение. Камеры будут транслировать изображение на новый сайт Дагинских источников.

Реконструкция Дагинских термальных источников в Ногликском районе началась в 2019 году. Были проведены демонтажные и планировочные работы, устройство шатров над источниками, установлено ограждение и лестницы, ведущие к купелям, проложены наружные инженерные сети.

В этом году работы продолжились. На территории комплекса обустроили пешеходные тропы, раздевалки, возвели помещения для охраны, построили новые купели с лестницами и поручнями, чтобы они были доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Внутри шатров предусмотрели вентиляцию и отопление. На северных источниках установили шлагбаум.

– Мы приступили к завершающей стадии работ. Буквально на днях запустим видеонаблюдение, идет процесс установки малых архитектурных форм. Сейчас главное, чтобы погода не подвела и не было сильных снегопадов. Общая стоимость двух контрактов составила около 76 миллионов рублей, – отметил представитель подрядной организации Владимир Надькин.

Температура воды в разных источниках сегодня составляет от 36 до 42 градусов. Показатели замеряют каждое утро. Местные жители и гости региона, которые едут за оздоровлением из разных уголков страны, уже оценили преображение Дагинских источников. Объект и раньше пользовался вниманием, а теперь стал еще популярнее.

– Не первый год приезжаем на источники всей семьей, но сейчас здесь стало гораздо приятнее. Все чисто, обустроено, удобные раздевалки, безопасно спускаться в сами купели. Конечно, сейчас и в очередях постоять приходится, но оно того стоит, – рассказала Елизавета Макарова, которая приехала на источники из Южно-Сахалинска.

Сегодня решаются вопросы о передаче объекта в муниципальную собственность и его дальнейшем содержании.

– Реконструкция Дагинских термальных источников подходит к завершению. Сейчас нам необходимо передать объект в управление, чтобы сохранить результат, который так давно ждали жители Ногликского района и приезжающие к нам гости. Многие жители пишут мне о том, что за посещение источников нужно брать плату и за счет этих средств обслуживать их: в первую очередь это уборка и охрана территории и купелей. Мы также рассматриваем возможность участия бизнеса в управлении объектом, – рассказал глава Ногликского городского округа Сергей Камелин.

Завершить все работы на источниках подрядчик должен до 25 декабря.