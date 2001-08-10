Реконструкция Дагинских источников выходит на завершающую стадию
Реконструкция Дагинских источников выходит на завершающую стадию. На территории объекта осталось установить открытую купель, малые архитектурные формы и отсыпать участок дороги на пути от северных к южным источникам. Также в ближайшее время заработает видеонаблюдение. Камеры будут транслировать изображение на новый сайт Дагинских источников.
Реконструкция Дагинских термальных источников в Ногликском районе началась в 2019 году. Были проведены демонтажные и планировочные работы, устройство шатров над источниками, установлено ограждение и лестницы, ведущие к купелям, проложены наружные инженерные сети.
В этом году работы продолжились. На территории комплекса обустроили пешеходные тропы, раздевалки, возвели помещения для охраны, построили новые купели с лестницами и поручнями, чтобы они были доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Внутри шатров предусмотрели вентиляцию и отопление. На северных источниках установили шлагбаум.
– Мы приступили к завершающей стадии работ. Буквально на днях запустим видеонаблюдение, идет процесс установки малых архитектурных форм. Сейчас главное, чтобы погода не подвела и не было сильных снегопадов. Общая стоимость двух контрактов составила около 76 миллионов рублей, – отметил представитель подрядной организации Владимир Надькин.
Температура воды в разных источниках сегодня составляет от 36 до 42 градусов. Показатели замеряют каждое утро. Местные жители и гости региона, которые едут за оздоровлением из разных уголков страны, уже оценили преображение Дагинских источников. Объект и раньше пользовался вниманием, а теперь стал еще популярнее.
– Не первый год приезжаем на источники всей семьей, но сейчас здесь стало гораздо приятнее. Все чисто, обустроено, удобные раздевалки, безопасно спускаться в сами купели. Конечно, сейчас и в очередях постоять приходится, но оно того стоит, – рассказала Елизавета Макарова, которая приехала на источники из Южно-Сахалинска.
Сегодня решаются вопросы о передаче объекта в муниципальную собственность и его дальнейшем содержании.
– Реконструкция Дагинских термальных источников подходит к завершению. Сейчас нам необходимо передать объект в управление, чтобы сохранить результат, который так давно ждали жители Ногликского района и приезжающие к нам гости. Многие жители пишут мне о том, что за посещение источников нужно брать плату и за счет этих средств обслуживать их: в первую очередь это уборка и охрана территории и купелей. Мы также рассматриваем возможность участия бизнеса в управлении объектом, – рассказал глава Ногликского городского округа Сергей Камелин.
Завершить все работы на источниках подрядчик должен до 25 декабря.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Коронавирусом заразились ещё 144 сахалинца
10:12 Сегодня Городской парк объявляет видео-конкурс «НОВОГОДНИЙ VLOG 2021»
- 10:42 Сегодня Оставшаяся без нового жилья семейная пара из Южно-Курильска переедет в современную квартиру
11:32 Сегодня Сахалинский «Безопасный город» – один из самых эффективных в стране
17:12 10 Декабря Акция «Городская елка добра» в Южно-Сахалинске исполнит детские желания
14:04 10 Декабря С начала года цены на продукты выросли – на 5,6%
09:34 11 Декабря От коронавируса в Сахалинской области умер 11-й человек
15:32 11 Декабря Центр Южно-Сахалинска перекроют завтра в связи с открытием главной ёлки
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
Выбор редакции
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.