Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2020
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Реконструкция Дагинских источников выходит на завершающую стадию

Реконструкция Дагинских источников выходит на завершающую стадию

Реконструкция Дагинских источников выходит на завершающую стадию. На территории объекта осталось установить открытую купель, малые архитектурные формы и отсыпать участок дороги на пути от северных к южным источникам. Также в ближайшее время заработает видеонаблюдение. Камеры будут транслировать изображение на новый сайт Дагинских источников.

Реконструкция Дагинских термальных источников в Ногликском районе началась в 2019 году. Были проведены демонтажные и планировочные работы, устройство шатров над источниками, установлено ограждение и лестницы, ведущие к купелям, проложены наружные инженерные сети.

В этом году работы продолжились. На территории комплекса обустроили пешеходные тропы, раздевалки, возвели помещения для охраны, построили новые купели с лестницами и поручнями, чтобы они были доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Внутри шатров предусмотрели вентиляцию и отопление. На северных источниках установили шлагбаум.

– Мы приступили к завершающей стадии работ. Буквально на днях запустим видеонаблюдение, идет процесс установки малых архитектурных форм. Сейчас главное, чтобы погода не подвела и не было сильных снегопадов. Общая стоимость двух контрактов составила около 76 миллионов рублей, – отметил представитель подрядной организации Владимир Надькин.

Температура воды в разных источниках сегодня составляет от 36 до 42 градусов. Показатели замеряют каждое утро. Местные жители и гости региона, которые едут за оздоровлением из разных уголков страны, уже оценили преображение Дагинских источников. Объект и раньше пользовался вниманием, а теперь стал еще популярнее.

– Не первый год приезжаем на источники всей семьей, но сейчас здесь стало гораздо приятнее. Все чисто, обустроено, удобные раздевалки, безопасно спускаться в сами купели. Конечно, сейчас и в очередях постоять приходится, но оно того стоит, – рассказала Елизавета Макарова, которая приехала на источники из Южно-Сахалинска.

Сегодня решаются вопросы о передаче объекта в муниципальную собственность и его дальнейшем содержании.

– Реконструкция Дагинских термальных источников подходит к завершению. Сейчас нам необходимо передать объект в управление, чтобы сохранить результат, который так давно ждали жители Ногликского района и приезжающие к нам гости. Многие жители пишут мне о том, что за посещение источников нужно брать плату и за счет этих средств обслуживать их: в первую очередь это уборка и охрана территории и купелей. Мы также рассматриваем возможность участия бизнеса в управлении объектом, – рассказал глава Ногликского городского округа Сергей Камелин.

Завершить все работы на источниках подрядчик должен до 25 декабря.

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