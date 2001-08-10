Жители шести сахалинских сел получили высокоскоростной доступ в Интернет и качественную мобильную связь
Высокотехнологичные инфраструктурные объекты установили и запустили в населенных пунктах Углегорского, Томаринского, Долинского и Корсаковского районов – Лесогорском, Ольшанке, Заречном, Черемшанке, Покровке и Пихтовом. Работы велись в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ».
Теперь у жителей сел появилась возможность полноценно получать государственные и муниципальные услуги, предоставляемые в электронном виде. Сахалинцы могут беспрепятственно общаться по видеосвязи, с комфортом пользоваться социальными сетями, онлайн-кинотеатрами и музыкальными стриминговыми сервисами.
Кроме того, населенные пункты обеспечили технической возможностью подключения социально-значимых объектов – ФАПов, сельских клубов и библиотек – к сети Интернет.
– Создание возможности получения услуг связи – одна из приоритетных задач государственного проекта «Цифровая экономика». Наши сельчане уже активно пользуются, к примеру, электронной почтой, видеозвонками, различными государственными услугами в цифровом формате, проходят дистанционное обучение и удаленно работают, – отметил Александр Снегирев, министр цифрового и технологического развития Сахалинской области.
Отметим, региональный проект по развитию информационной инфраструктуры островов стартовал в 2019 году. Работы по его реализации будут продолжены. Так, до конца 2020 года мобильные голосовая связь и доступ в сеть Интернет появятся в селах Хоэ, Чеховское, Красная Тымь и Чистоводное.
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