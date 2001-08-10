В Сахалинской области на междугородных и пригородных маршрутах ввели льготы на проезд
Поездка по ряду направлений стала дешевле при оплате безналичным способом. На разных маршрутах перевозчики предоставляют свою систему скидок для пассажиров. Такая возможность появилась благодаря внедрению карт Федеральной транспортной системы RFBUS.RU.
С декабря на междугородных маршрутах размер скидок при оплате по карте составляет от 15% до 35%. Начали действовать льготы и на пригородных маршрутах. Например, в Долинском районе перевозчик на 20% снизил размер тарифа при безналичной оплате проезда по транспортной карте. На автобусах, которые используют систему, решено разместить стикеры синего цвета и соответствующую информацию.
При оплате поездки денежные средства списываются в автобусной онлайн-кассе. Пассажиру выдаётся билет для проезда и кассовый чек. Пополнение счёта происходит с использованием банковской карты через мобильное приложение или сайт RFBUS. Возможность пополнения счёта удалённо, с использованием смартфона, особенно актуально сейчас, когда почти все виды услуг перевели в цифровую форму.
В случае, если карта по каким-либо причинам перестала работать, нужно обращаться по бесплатному телефонному номеру горячей линии, который указан на ее обратной стороне.
Важным для пассажира является то, что средства на своём счету можно использовать для приобретения билетов на другие маршруты онлайн по всей России. Сервис представлен маршрутной сетью от Камчатки до Санкт-Петербурга на автомобильный, морской и речной транспорт.
В Сахалинской области через онлайн-сервис RFBUS можно заранее приобрести билет «в один клик» до Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска, Углегорска, Шахтёрска, Макарова, Поронайска, Смирных, Тымовского, Александровска-Сахалинского, Ноглик, Охи. Через сайт оформляются также билеты на теплоходы «Игорь Фархутдинов» и «Гипанис» на Курильские острова.
К Федеральной транспортной системе подключены 7 касс железнодорожных станций Южно-Сахалинска, Долинска, Макарова, Поронайска, Смирных, Тымовского и Ноглик, где также можно оформить билеты на автобус.
Приобрести транспортную карту можно в автобусной кассе на железнодорожном вокзале областного центра.
Скидки по транспортным картам доступны на следующих маршрутах:
скидка до 15% от тарифа:
- Южно-Сахалинск - Быков - Южно-Сахалинск;
скидка до 20% от тарифа:
- № 114 Долинск – Быков;
-№ 116 Долинск – Стародубское;
-№ 117 Долинск – Советское;
-№ 120 Долинск – Взморье;
- Южно-Сахалинск - Корсаков - Южно-Сахалинск;
скидка до 30% от тарифа:
-Южно-Сахалинск – Углегорск – Южно-Сахалинск;
скидка до 35% от тарифа:
-527 Южно-Сахалинск - Шахтёрск – Южно-Сахалинск.
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