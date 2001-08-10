Как навести порядок в доме, расскажут в Сахалинской областной библиотеке

Семинар «Порядок в доме» в рамках проекта «Всей семьёй в библиотеку» пройдёт в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 19 декабря в 14.00.

Спикером выступит профессиональный организатор пространства Татьяна Крылова. Она даст советы, как сделать свой дом комфортным и навести в нём порядок. Специалист расскажет, как выбрать удобную мебель для детской комнаты, правильно хранить книги и игрушки, а также поделится знаниями об организации рабочего места и творческого уголка. Кроме того, участников встречи ждёт много интересных идей и лайфхаков.

Мероприятие состоится в молодёжном центре «Универсалка» (второй этаж СахОУНБ). Вход свободный. Просьба иметь при себе индивидуальные средства защиты (маски). Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-28.