Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2020
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Как навести порядок в доме, расскажут в Сахалинской областной библиотеке

Как навести порядок в доме, расскажут в Сахалинской областной библиотеке

Семинар «Порядок в доме» в рамках проекта «Всей семьёй в библиотеку» пройдёт в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 19 декабря в 14.00.

Спикером выступит профессиональный организатор пространства Татьяна Крылова. Она даст советы, как сделать свой дом комфортным и навести в нём порядок. Специалист расскажет, как выбрать удобную мебель для детской комнаты, правильно хранить книги и игрушки, а также поделится знаниями об организации рабочего места и творческого уголка. Кроме того, участников встречи ждёт много интересных идей и лайфхаков.

Мероприятие состоится в молодёжном центре «Универсалка» (второй этаж СахОУНБ).   Вход свободный. Просьба иметь при себе индивидуальные средства защиты (маски). Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-28.

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