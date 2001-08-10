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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Городской парк объявляет видео-конкурс «НОВОГОДНИЙ VLOG 2021»
Городской парк объявляет конкурс на самое креативное видео поздравление «Новогодний VLOG 2021».
Принимаются видеоролики в новогодних образах (карнавальных костюмах), можно также использовать сказочные декоративные элементы. Полет творчества, неординарности и яркости приветствуется.
Все подробности в положении о конкурсе на сайте парка (https://sakhalin-park.ru/contests/show/16/).
Работы принимаются по электронной почте: sakhalin-park@yandex.ru с пометкой «Конкурс», также необходимо указать контактные данные участника.
- Важно! Ролик должен быть не более 2 мин.
- Приём видео роликов – до 21 декабря 2020 года.
- Голосование на сайте городского парка – с 22 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года.
- Объявление результатов – 29 декабря 2020 года.
Обладателями призов станут участники, которые получат наибольшее количество голосов.
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