Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2020
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Городской парк объявляет видео-конкурс «НОВОГОДНИЙ VLOG 2021»

Городской парк объявляет видео-конкурс «НОВОГОДНИЙ VLOG 2021»

Городской парк объявляет конкурс на самое креативное видео поздравление «Новогодний VLOG 2021».

Принимаются видеоролики в новогодних образах (карнавальных костюмах), можно также использовать сказочные декоративные элементы. Полет творчества, неординарности и яркости приветствуется.

Все подробности в положении о конкурсе на сайте парка (https://sakhalin-park.ru/contests/show/16/). 

Работы принимаются по электронной почте: sakhalin-park@yandex.ru  с пометкой «Конкурс», также необходимо указать контактные данные участника.

  • Важно! Ролик должен быть не более 2 мин.
  • Приём видео роликов – до 21 декабря 2020 года.
  • Голосование на сайте городского парка – с 22 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года.
  • Объявление результатов – 29 декабря 2020 года.

Обладателями призов станут участники, которые получат наибольшее количество голосов.

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