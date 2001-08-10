Оставшаяся без нового жилья семейная пара из Южно-Курильска переедет в современную квартиру. Ранее губернатор Валерий Лимаренко поручил профильным специалистам помочь двум жителям Кунашира в решении юридических проблем – из-за оформленных по незнанию документов они были лишены возможности участвовать в программе переселения из аварийного фонда.

На протяжении последних трех дней с семьей Севальневых плотно работали руководители муниципалитета и представители областных властей. В результате юридические барьеры, мешающие курильчанам отметить новоселье, были полностью устранены.

В ближайшие недели островитяне переедут в современную трехэтажку на улице Океанской. Им предоставят двухкомнатную квартиру с косметическим ремонтом и новой сантехникой.

– Мы проверили все документы, проблема действительно полностью решена. С нетерпением ждем переезда. Хочется поблагодарить всех, кто нам помогал – областные и муниципальные власти. Мир, как говорится, не без добрых людей, – поделилась эмоциями Любовь Севальнева.

Напомним, об инциденте глава региона узнал в ходе рабочей поездки в Южно-Курильск, которая состоялась на прошлой неделе. Во время посещения храма к губернатору обратилась пенсионерка Любовь Севальнева, долгие годы проживающая вместе с мужем в аварийном доме. Она рассказала, что их семья готовилась к переезду в современную трехэтажку – по программе переселения из аварийного фонда. Однако, из-за юридических ошибок, которые были допущены перед сдачей нового жилья, планам не суждено было сбыться.