Сахалинский «Безопасный город» – один из самых эффективных в стране

Такая информация прозвучала в ходе рабочей встречи заместителя председателя областного правительства Вячеслава Аленькова с первым заместителем Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Чуприяном.

Во время совещания стороны обсудили перспективы совершенствования системы «Безопасный город». Также были рассмотренывозможности Сахалинской области, как пилотного региона по реализации лучших технологических решений аппаратно-программного комплекса.

Сегодня действующий в островном регионе«Безопасный город» объединяет более 45 ведомственных информационных систем. Его используют более 500 специалистов различных структур. Устройства фото- и видеофиксацииустановлены в местах с наибольшей проходимостью – на аэровокзалах, в морских портах, МФЦ, в торговых точках. Программно-техническое решение внедрено в районах, где проживает свыше 76 процентов жителейСахалинской области.

С помощью системы биометрического поиска уже сейчас расследуется значительная часть преступлений. Цифровые технологии позволяют выявлять находящихся в розыске людей, проводитьоперативно–розыскные мероприятия.

Использование системы повышает уровень готовности всех служб оперативного реагирования и позволяет эффективно отслеживать состояние критически важных и потенциально опасных объектов инфраструктуры и социальной сферы. За время работы «Безопасный город» позволил снизить количество чрезвычайных ситуаций и правонарушений.