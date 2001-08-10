Сахалинское правительство и Министерство науки и высшего образования РФ совместно построят новый кампус СахГУ
Губернатор региона Валерий Лимаренко и руководитель федерального ведомства Валерий Фальков подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках реализации документа планируется модернизировать инфраструктуру главного островного вуза.
В частности, речь идет о строительстве для образовательного учреждения новых учебных корпусов и общежития. Кампус позволит студентам получать знания на базе современного научно-учебного комплекса и обеспечит их комфортнымиусловиями проживания. Его разместят в Южно-Сахалинске – место будет выбрано исходя из потребности в чистом воздухе и доступности ключевых инфраструктурных объектов.
– Особую роль мы отводим технике и оборудованию, с помощью которых будут обучаться наши студенты. В университете должна быть современная учебно-лабораторная база и передовая цифровая инфраструктура, – подчеркнул Валерий Фальков.
– Мы хотим, чтобы наши дети оставались после окончания школы на Сахалине – получали здесь высшее образование и работали в лучших компаниях. Для этого необходимо создать условия для обучения в университете, которые соответствуют требованиям сегодняшнего дня. К решению этого вопроса подходим комплексно. На базе СахГУ создаем мультиуниверситет «СахалинТех», запустили программу двух дипломов в сотрудничестве с ведущими вузами страны. Кроме того, наши студенты обучаются по таким перспективным направлениям, как альтернативная энергетика, климат, ресурсы Мирового океана, а также строительство, транспорт и логистика, нефтегазовая промышленность, – рассказал Валерий Лимаренко.
Для выработки согласованных действий и реализации планов областное правительство и Министерство науки и высшего образования РФ создадут рабочую группу.
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