Сахалинским волонтерам вручили сотовые телефоны и безлимитные симкарты
Средства связи получили добровольцы, которые участвуют во Всероссийской акции «Мы Вместе» – активисты ежедневно в период пандемии доставляет островным пенсионерам продукты, медикаменты и предметы первой необходимости. Телефоны предоставили сотрудники молодежного ресурсного центра, а симкарты – компания «Ростелеком».
– Мобильная связь волонтерам всегда пригодится, так как они часто созваниваются с теми, кому возят продукты. Также скоро стартуют новогодние акции. Например, добровольцы будут поздравлять детей врачей, с которыми им тоже нужно держать связь. Кроме того, сейчас у нас проходит акция «Корзина радости», в рамках которой мы собираем продукты в магазинах. Их жертвуют сахалинцы, – рассказал директор молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.
Телефоны и симкарты вручили пяти волонтерским штабам. Их получили добровольцы Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска, Общественного народного фронта, волонтеры-медики, волонтеры Победы, а также представители «Молодой гвардии». Телефоны останутся у организаций навсегда, а безлимитные симкарты будут действовать до февраля 2021 года. Если будет необходимость, то их продлят.
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