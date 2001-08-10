В Гастелло после капитального ремонта открылось отделение сестринского ухода
В здании 1970 года постройки до этого ни разу не проводился капитальный ремонт. А прошлом году в корпусе возникла критическая ситуация с отоплением – постояльцы стали замерзать. По поручению губернатора Валерия Лимаренко из областного бюджета было выделено около 23 миллионов рублей на капитальный ремонт.
Пациенты временно размещались в районной больницы. Теперь они вернулись, а от прежней обстановки не осталось и следа.
– Мы даже не мечтали о таком. Пациенты у нас неврологические, с сердечно-сосудистыми осложнениями, после инсульта, серьезных травм. Отделение получилось хорошее, все уютно, чисто. Ремонт сделан с душой, как для себя, – поделилась старшая медсестра отделения сестринского ухода Любовь Чудиновских.
Обновленное сестринское отделение рассчитано на 25 пациентов. Об одиноких людях, больных пожилого и старческого возраста заботится коллектив из 21 сотрудника. Кроме медсестер и санитарок, работает врач терапевт-невролог. Для консультирования в сложных случаях из центральной районной больницы приезжают хирурги, окулисты, ЛОРы и другие узкие специалисты. Для удобства передвижения маломобильных пациентов в отделении расширили дверные проемы, в санитарных комнатах установили специальное сантехническое оборудование.
– Все запланированные работы выполнены в срок. Заменены все инженерные сети, пожарная сигнализация, создан тепловой узел, выполнена внутренняя отделка помещений. Для бесперебойной подачи электроэнергии установлен стационарный резервный источник энергосбережения, – рассказала исполняющая обязанности главного врача Поронайской ЦРБ Людмила Куимова.
Для удобства размещения и проведения реабилитации в отделение закупили новые кровати с электроприводом. В ближайшее время рядом с каждым пациентом появятся кнопки экстренного вызова персонала. Кроме того, при наступлении теплого сезона проведут благоустройство территории.
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