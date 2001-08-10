С нового года изменятся цены на алкогольную продукцию
Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области сообщает об увеличении с 01 января 2021 года минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.
В соответствии с приказами Минфина России от 07.10.2020 № 232н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)» и от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» с нового года будут действовать следующие цены:
шампанское - не ниже 169 рублей за 0,75 литра готовой продукции;
водка крепостью от 37% до 40% - не ниже 243 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
бренди - не ниже 324 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
коньяк - не ниже 446 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
Установленные цены будут действовать по 31 декабря 2026 года включительно.
За занижение минимальных розничных цен на алкогольную продукцию предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ.
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