Тихоокеанское
информационное агентство
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска 18, 21 и 22 декабря

Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска 18, 21 и 22 декабря

В некоторых домах областного центра в течение трёх декабрьских дней ограничат холодное водоснабжение. МКП "Городской Водоканал" сообщает, что воды не будет 18, 21 и 22 декабря.

В компании пояснили, что это связано с работами по подключению вновь построенного водопровода в рамках капитального ремонта дворовых территорий.

Так, подача холодной воды будет ограничена по адресам:

  • 18 декабря с 9:00 до 17:00 по ул. Украинской, 1 и 1а;
  • 21 декабря с 9:30 до 14:00 по ул. Чехова, 68, 68а, 70, 72, 72а, 70б, ул. Поповича, 102, 104, 106, 108, 110, ул. Пушкина, 57, ул. Амурской, 94, 96, а также с 9.30 до 18.00 по ул. Чехова, 66, 66а и ул. Амурской, 65;
  • 22 декабря с 9:30 до 18:0 по ул. Чехова, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 72а, 70б, ул. Поповича, 102, 104, 106, 108, 110, ул. Пушкина, 57, ул. Амурской, 65, 94, 96.

Уточнить информацию можно по телефону диспетчерской службы МКП "Городской Водоканал": 72-32-40.

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