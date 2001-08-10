С начала года в Южно-Сахалинске ликвидировали 587 несанкционированных свалок
С начала года в Южно-Сахалинске ликвидировали 587 несанкционированных свалок. Специальными службами было вывезено более 130 тысяч кубометров мусора. До конца года в областном центре планируют убрать 20 последних незаконных залежей отходов.
К примеру, сегодня тяжелая техника работала на улице 3-й Строительной в Ново-Александровске. Здесь стихийная свалка образовалась на месте снесенного аварийного дома. Пустырь довольно быстро стал местом несанкционированного складирования различного мусора, в том числе – строительного.
На борьбу с несанкционированными свалками в этом году направили 87 миллионов руб. При этом 82 миллиона – из областного бюджета.
Отметим, в поиске незаконных залежей мусора участвуют все неравнодушные жители области. Также принимается информация о лицах, которые выбрасывают мусор в неположенном месте. Для этого необходимо сделать фото с госномером автомобиля, указать время и место совершения правонарушения. Материалы следует прислать через веб-приемную администрации.
Всего за 2020 год на территории Сахалинской области было выявлено и ликвидировано 2468 несанкционированные малых свалок.
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