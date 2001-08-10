Южносахалинцам разъясняют режим работы в предновогодние дни

Согласно распоряжению губернатора Сахалинской области об организации рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года администрацией Южно-Сахалинска принято решение привлечь сотрудников аппарата администрации и отраслевых департаментов к работе в выходной день 26 декабря с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года.

Администрация Южно-Сахалинска рекомендовала всем муниципальным учреждениям и предприятиям, а также руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории городского округа, рассмотреть возможность организации рабочего времени сотрудников в аналогичном порядке.

Как сообщили в департаменте образования, по итогам совещания с руководителями дошкольных учреждений было принято решение объявить 26 декабря рабочим днем для сотрудников детских садов с предоставлением дня отдыха 31 декабря. Таким образом, 26 декабря детские сады будут работать в обычном режиме, 31 декабря — выходной день. Между тем, при необходимости может быть рассмотрена возможность организации в детских садах дежурных групп. Сейчас уточняется потребность, в учреждениях этот вопрос прорабатывается с каждым родителем индивидуально.

Школы городского округа 26 декабря будут работать согласно обычному расписанию: по пятидневной или шестидневной учебной неделе, установленной в школе. 31 декабря практически во всех образовательных учреждениях уже начнутся каникулы. На дистанционном обучении в этот день будут три школы, у которых каникулы начинаются 1 января: № 1 и 18, гимназия № 3.