В Новоалександровске после ремонта открыли баню

В бане планировочного района выполнили капитальный ремонт: заменили электрику, водопровод, системы вентиляции и отопления, обновили фасад и кровлю, а также установили газовую модульную котельную.

На открытии обновленного учреждения побывал вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов, руководитель департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова, директор бани и жители планировочного района.

- Для города это крупное и важное событие. Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в проекте, и кто довел его до логического завершения. Очень важно, что здесь реализован принцип социальной ориентированности расценок. Есть льготные тарифы. А для детей до 7 лет и ветеранов Великой Отечественной войны посещение бани - бесплатно, - отметил вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов.

В бане теперь есть три бассейна: для детей, для женщин и для мужчин. У всех разные температурные режимы: 28, 24 и 18 градусов. Любителям насладиться качественным паром в бане тоже понравится - температура в двух парных от 100 градусов и выше.

- Впечатления, конечно, обалденные! Вы знаете, открытия этой бани мы все так ждали! Большое спасибо администрации от всех жителей, которые будут посещать этот замечательный комплекс! - поделилась жительница планировочного района Гульнара Григоренко.

- Спасибо за такой хороший подарок! Ремонт шикарный! - поделилась впечатлениями проживающая в Ново-Александровске Зинаида Кладницкая.

Посещать баню женщины могут по четвергам и субботам, а мужчины — по пятницам и воскресеньям. Тариф составляет 290 рублей за 2 часа. Для пенсионеров и инвалидов цена составит 200 рублей.