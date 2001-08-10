Некоторые улицы в Южно-Сахалинске останутся на полдня без холодной воды

Подачу холодной воды в жилых домах по улицам Лермонтова, Маяковского, Некрасова, Холмской и переулку Дачному отключат сегодня, 18 декабря, с 09.30 до 14.00.

Как сообщили в городской мэрии, это связано с ремонтными работами на сети водопровода.

На все вопросы ответят диспетчер "Горводоканала" по номеру 72-32-40.