Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Некоторые улицы в Южно-Сахалинске останутся на полдня без холодной воды

Некоторые улицы в Южно-Сахалинске останутся на полдня без холодной воды

Подачу холодной воды в жилых домах по улицам Лермонтова, Маяковского, Некрасова, Холмской и переулку Дачному отключат сегодня, 18 декабря, с 09.30 до 14.00.

Как сообщили в городской мэрии, это связано с ремонтными работами на сети водопровода.

На все вопросы ответят диспетчер "Горводоканала" по номеру 72-32-40.

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