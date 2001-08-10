Жители Сахалинской области со следующей недели смогут записаться на прививку от COVID-19. Первая крупная партия препарата «Спутник V», предназначенная для этих целей, прибудет в островной регион до конца года. На Сахалин и Курилы доставят более 2 тысяч доз. Такая информация прозвучала в ходе онлайн-встречи губернатора Валерия Лимаренко с жителями Долинского городского округа.

Во время прямого эфира также стало известно, что в ближайшие дни прививку от коронавируса получат работники здравоохранения, образования и социальной сферы муниципалитета. Сегодня предназначенные для них дозы препарата доставили в райцентр.

Особое внимание областные власти уделяют работникам долинского инфекционного госпиталя, стоящим на передовой борьбы с коронавирусом. Некоторые сотрудники учреждения, которые работают в «красной зоне», уже давно получили прививку от COVID-19. Еще 10 специалистов пройдут вакцинацию в течение нескольких дней.

– Считаю, что именно вакцинация оборвет нам эту волну заболеваемости. Это очень хорошо, что мы имеем возможность воспользоваться препаратом. По себе могу сказать – уже прошло полтора месяца с момента, когда я вакцинировалась. Перенесла прививку достаточно хорошо. С минимальными проявлениями в виде болезненности на месте инъекций и несильной головной болью. Прошло все за несколько часов, – отметила главный внештатный инфекционист областного минздрава Оксана Солонина.

– Инфекционный госпиталь в Долинске – наша крупнейшая больница, где жители области получают лечение от коронавирусной инфекции. Мы гордимся нашими врачами, медсестрами, которые выполняют свою работу очень профессионально, с душой. Низкий вам поклон. Мы стараемся делать всё необходимое, чтобы вы были обеспечены необходимыми ресурсами, – обратился к работникам учреждения Валерий Лимаренко.

Отметим, в Долинском районе заболеваемость инфекцией на этой неделе по сравнению с прошлой снизилась на 37 процентов. Смертей из-за COVID-19 в районе не зафиксировано.