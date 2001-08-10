Правительство РФ намерено до 2030 года снизить уровень бедности в стране с 13 процентов до 6,5. Об этом сегодня в ходе большой пресс-конференции сообщил Президент России Владимир Путин.

– Снижение бедности в РФ до 6,5 процента – цель амбициозная, но реальная, – отметил Владимир Путин.

Рост благосостояния сахалинцев и курильчан – один из приоритетов деятельности региональных властей. По данным Росстата, в 2019 году показатель бедности снизился с 9,6 процента до 8,5 процента. В этом году работа в данном направлении продолжилась. По мнению губернатора Валерия Лимаренко, вопросы социальной поддержки людей в этот непростой год приобрели особое значение.

– В настоящее время в регионе предоставляется 197 мер социальной поддержки. Их получателями являются около 240 тысяч человек, – сообщил губернатор. – Сегодня мы приняли областной бюджет, который остался социально ориентированным несмотря на сокращение доходов. Предусмотрено финансирование всех действующих мер поддержки, а также введение новых.

В частности, с 2021 года будет предоставляться единовременная адресная социальная выплата беременным женщинам, проживающим в Северо-Курильском, Курильском, Южно-Курильском и Охинском районах. Она предназначена для приобретения санаторно-курортной путевки.

Еще одна мера поддержки начнет действовать для семей, в которых супруги состоят в браке 50 и более лет и достойно воспитали не менее двоих детей. Для них учрежден почетный знак Сахалинской области «Семья, любовь и верность». При награждении Почетным знаком положено денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей.

Правительство Сахалинской области намерено исполнить обязательства по социальной защите сахалинцев и курильчан. В числе приоритетных направлений – реализация региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография», а также завершение строительства социальных объектов.