Владимир Путин: В 2021 году все школы в РФ должны получить доступ к скоростному интернету
Владимир Путин: В 2021 году все школы в РФ должны получить доступ к скоростному интернету. Об этом Президент РФ сообщил во время своей большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о вынужденном переходе школ и вузов на дистанционное обучение.
– У нас в стране 39,9 тысяч школ. Только два процента работают онлайн. Часть на смешанной системе, большая часть – в обычном режиме. В высшей школе рекомендовано всем перейти на дистанционное образование. Проблемы есть. Это касается «железа». Есть сложности с подключением к интернету. В 2021 году все школы в РФ должны получить доступ к скоростному интернету, – отметил Владимир Путин. – По высшей школе. Дважды мы поддерживали вузы, выдавали им финансовые ресурсы для поддержания работы в онлайн. Расширять свои возможности они должны сами – как хозяйствующие субъекты.
В Сахалинской области вопрос подключения школ и крупнейшего вуза к высокоскоростному интернету был полностью решен в этом году. Однако, для организации дистанционного обучения в условиях пандемии, этого было недостаточно. Некоторые островные школьники нуждались в компьютерном оборудовании и доступе во Всемирную паутину, чтобы с комфортом заниматься дома. Проблему решили в кратчайшие сроки.
– Мы достаточно оперативно решили вопрос с дистанционным обучением в школах. При поддержке бизнеса обеспечили компьютерным оборудованием и интернетом тех, кто в этом нуждался. На сегодняшний день у нас есть техническая возможность перевести учебные заведения на дистанционный режим. Если возникнет такая необходимость, то сможем это сделать без ущерба для учебного процесса, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
– Еще два года назад начался переход на новые стандарты образования, которые предполагают индивидуальные учебные планы, проектную деятельность. К «цифре» мы готовили весь педагогический коллектив, детей и родителей. Благодаря этому мы смогли легче перейти на дистанционное образование. Шагнуть вперед, не отставать от современности помогает участие в инновационных проектах. Для сахалинских школ они дают возможность закупить оборудование, повысить квалификацию учителей, – рассказала директор школы №32 Южно-Сахалинска Светлана Бетнарская. – К примеру, мы работаем в сетевом взаимодействии с корсаковской школой. В формате онлайн педагог из Корсакова преподает для наших ребят корейский язык.
В ходе пресс-конференции Владимир Путин отметил, что «онлайн» не заменит прямого общения. По мнению Президента РФ, лучше всего – смешанная система.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 140 человек
10:12 Сегодня Некоторые улицы в Южно-Сахалинске останутся на полдня без холодной воды
10:42 Сегодня Сахалинцев просят помочь установить личность мужчины, потерявшего память
11:04 Сегодня В Новоалександровске после ремонта открыли баню
09:34 11 Декабря От коронавируса в Сахалинской области умер 11-й человек
15:32 11 Декабря Центр Южно-Сахалинска перекроют завтра в связи с открытием главной ёлки
17:12 11 Декабря На главной сахалинской ёлке 12 декабря зажгут новогодние огни
11:32 11 Декабря В Сахалинской области в первом чтении принят закон об областном бюджете на предстоящую трехлетку
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
Выбор редакции
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.