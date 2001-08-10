Владимир Путин: В 2021 году все школы в РФ должны получить доступ к скоростному интернету. Об этом Президент РФ сообщил во время своей большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о вынужденном переходе школ и вузов на дистанционное обучение.

– У нас в стране 39,9 тысяч школ. Только два процента работают онлайн. Часть на смешанной системе, большая часть – в обычном режиме. В высшей школе рекомендовано всем перейти на дистанционное образование. Проблемы есть. Это касается «железа». Есть сложности с подключением к интернету. В 2021 году все школы в РФ должны получить доступ к скоростному интернету, – отметил Владимир Путин. – По высшей школе. Дважды мы поддерживали вузы, выдавали им финансовые ресурсы для поддержания работы в онлайн. Расширять свои возможности они должны сами – как хозяйствующие субъекты.

В Сахалинской области вопрос подключения школ и крупнейшего вуза к высокоскоростному интернету был полностью решен в этом году. Однако, для организации дистанционного обучения в условиях пандемии, этого было недостаточно. Некоторые островные школьники нуждались в компьютерном оборудовании и доступе во Всемирную паутину, чтобы с комфортом заниматься дома. Проблему решили в кратчайшие сроки.

– Мы достаточно оперативно решили вопрос с дистанционным обучением в школах. При поддержке бизнеса обеспечили компьютерным оборудованием и интернетом тех, кто в этом нуждался. На сегодняшний день у нас есть техническая возможность перевести учебные заведения на дистанционный режим. Если возникнет такая необходимость, то сможем это сделать без ущерба для учебного процесса, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

– Еще два года назад начался переход на новые стандарты образования, которые предполагают индивидуальные учебные планы, проектную деятельность. К «цифре» мы готовили весь педагогический коллектив, детей и родителей. Благодаря этому мы смогли легче перейти на дистанционное образование. Шагнуть вперед, не отставать от современности помогает участие в инновационных проектах. Для сахалинских школ они дают возможность закупить оборудование, повысить квалификацию учителей, – рассказала директор школы №32 Южно-Сахалинска Светлана Бетнарская. – К примеру, мы работаем в сетевом взаимодействии с корсаковской школой. В формате онлайн педагог из Корсакова преподает для наших ребят корейский язык.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин отметил, что «онлайн» не заменит прямого общения. По мнению Президента РФ, лучше всего – смешанная система.