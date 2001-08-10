Власти Российской Федерации намерены содействовать развитию внутреннего туризма в стране. Об этом сообщил Владимир Путин, отвечая на вопросы большой пресс-конференции.

– На мой взгляд, важно дать людям возможность отдыхать за границей, но не менее важно развивать внутренний туризм. И мы уже это делаем. Это и кешбэк – возможность вернуть часть денег за поездку. Мы предусмотрели на этот возврат 15 миллиардов рублей, освоено только 1,2 миллиарда. Мы не будем перераспределять эти деньги, будем наращивать этот вид услуги. Государство должно оказывать поддержку, прежде всего инфраструктурную, – отметил Владимир Путин.

– Природа Сахалинской области – уникальна. У нас высокий туристический потенциал, особенно в части развития экотуризма. Именно поэтому мы сейчас активно работаем над инвестиционными проектами, которые помогут создать на островах популярные маршруты. При этом наша задача – сохранить чистоту и неповторимую красоту Сахалина и Курил, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Руководитель регионального союза туроператоров Ирина Ли подтвердила, что сложившаяся из-за пандемии ситуация в сфере туризма дала толчок к развитию внутреннего туризма.

– В этот укороченный сезон были заезды – индивидуальные и групповые. Туроператоры максимально использовали свои возможности. Но мы столкнулись с нехваткой гостиничного фонда. Люди из разных уголков России проявляют интерес к островной земле. Мы должны быть готовы к этому, – рассказала Ирина Ли.

Власти Сахалинской области уже работают в данном направлении. В частности, в начале ноября в Москве прошла презентация островных туристических проектов. Участие в ней приняли 80 компаний. Обсуждались ряд перспективных проектов. Один из них – экологический кластер «Лагуна Буссе». Он вошел в десятку лучших по итогам всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма.

Кроме того, прошла презентация спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» и проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров: «Архипелаг Онекотан» и «Итуруп Резорт», «Лагуна Буссе» и «Южные Курилы» Проекты позволят, сохраняя уникальную природу островов, развивать «туризм впечатлений», включая экологический, круизный, бальнеологический, горный, гастрономический, экспедиционный и патриотический.