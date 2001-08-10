Реформу первичного звена российского здравоохранения начнут с 1 января
Реформу первичного звена российского здравоохранения начнут с 1 января. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
– Мы немножко сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения. Мы об этом не забыли, никуда в долгий ящик не отложили, – сказал Президент. – Вместо того, чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнем с 1 января. Главное – обеспечить стопроцентную доступность медицинских услуг. Речь о дополнительной подготовке кадров для «первички», а также материальной базы.
В Сахалинской области своевременное переформатирование первичного звена здравоохранения позволило добиться высоких результатов в лечении пациентов с коронавирусом и сохранить доступность медицинской помощи для жителей региона по большинству профилей.
Адаптация регионального здравоохранения затронула все сферы медицинской деятельности. Вызовы коронавируса прежде всего сказались на необходимости развёртывания дополнительного коечного фонда. В настоящее время в регионе для таких пациентов выделено 820 коек.
– Коронавирусная инфекция опасна своим быстротечным характером. Каждый пациент, перешедший за черту безопасных показателей здоровья, должен быть помещен на стационарное лечение под круглосуточное наблюдение. Этот подход позволил нам сохранить жизни сахалинцев и курильчан, – рассказал заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук
Мерой, которая помогла выявлять заболевание и оперативно приступать к лечению, стало открытие отдельных кабинетов ОРВИ. По всей области в поликлиниках действуют 23 таких подразделения. Это позволило развести потоки пациентов с коронавирусом и другими патологиями. Сахалинская область остаётся одним из лидеров в стране по количеству проводимых компьютерных томографий легких. В регионе действует 19 КТ-центров, обследования проводятся ежедневно в две смены.
– Не устаю благодарить врачей за их сложный труд. Вся система здравоохранения работает без выходных. Более 2 тысяч медицинских работников каждый день обеспечивают непрерывность диагностики, лечения, наблюдения, множества вспомогательных процессов. Медицинские работники – наш главный ресурс, который крепко держит оборону перед опасной инфекцией, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Главный показатель проводимой работы – низкая летальность от коронавируса. Во многом этот результат зависит от своевременности выявления заболевания. В Сахалинской области были развернуты дополнительные мощности - к одной имеющейся вирусологической лаборатории были открыты еще две. Ежедневно в них проводится около 2 тысяч исследований ПЦР-методом. Это позволило более чем в 2 раза увеличить диагностический норматив. При норме в 200 исследований на 100 тысяч населения, в Сахалинской области проводится 460. Большим подспорьем стало внедрение в медицинскую практику экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Повсеместное использование единых алгоритмов работы позволяет добиваться качества медицинской помощи на всей территории островной области.
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