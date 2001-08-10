В СахГУ прошел фестиваль открытого молодежного творчества «Талант», открывший свои двери для творческих людей региона уже в 17-й раз.

В этом году в оргкомитет конкурса поступило более 500 заявок из разных уголков Сахалинской области. В финал конкурса вышло 300 участников в возрасте от 7 до 70 лет, часть из которых принимали участие в дистанционном формате.

В рамках фестиваля традиционно работали пять площадок: «Музыкальная», «Танцевальная», «Театральная и оригинальный жанр», «Журналистика» и «Арт-пространство». Подведение итогов и гала концерт состоялось во время прямой трансляции, к которой тщательно готовились организаторы фестиваля. Специально для этого была создана студия для ведущих и членов жюри, которые делились впечатлениями от конкурсных дней, в ходе эфира были показаны лучшие номера участников, а зрители смогли выбрать лучший номер на приз зрительских симпатий.

Гран-при направления «Арт-пространство» среди любителей достался Софии Кузьменко, номинация «Декоративно-прикладное искусство – 7–14 лет», руководитель Ирина Пак.

Гран-при среди любителей в танцевальном направлении завоевала студия танца «GS» с номером «АФРО», руководитель Екатерина Че, Сахалинский государственный университет.

Гран-при в музыкальном направлении среди любителей завоевала Полина Жолдошова, школа № 1 г. Корсакова.

Гран-при в музыкальном направлении среди профессионалов завоевала руководитель вокальной студии «Проснись и пой» Анна Чаловская с номером «Улыбайся мне».

Приз зрительских симпатий забрал творческий союз: Татьяна Соколова (вокальная студия «Юник» СахГУ) и ансамбль русской песни «Солнцеворот» (детская школа искусств «Этнос»).

Фестиваль «Талант» стал завершающим проектом в рамках проходимой в университете Молодежной модульной школы. За несколько месяцев сотни студентов смогли освоить такие направления, как волонтерство, самоуправление, предпринимательство, тьюторство, творчество, и получить новый багаж знаний от спикеров регионального и федерального уровней.

– Последние три месяца в жизни участников Молодежной модульной школы выдались наиболее продуктивными, – отмечает директор департамента молодежной политики СахГУ Екатерина Волохович. – В университете были разработаны и запущены в реализацию волонтерские проекты, создана команда soft-skill наставников для работы с молодежью региона и создана дорожная карта развития студенческого самоуправления в университете, открыт студенческий бизнес-инкубатор, подготовлены наставники-тьюторы, которые будут работать со школьниками и первокурсниками.

Образовательная программа молодежной модульной школы началась в октябре с блока «Волонтерство». Одновременно команды участников разрабатывали собственные социальные проекты, чтобы принять участие в конкурсе лучших волонтерских практик. К защите было представлено 8 команд по разным направлениям волонтерской деятельности: экология, туризм, информационное, социальное и другим.

Первое место заняла команда, которая занималась разработкой проекта «Студенческое радио», второе место досталось проекту «Апсайклинг – артпеределка, мастер-классы по вторичному использованию вещей», на третьем месте оказался проект, направленный на экологическое просвещение – «Экологический фестиваль «ОАЗИС».

«Молодежная модульная школа» – это проект объединенного совета обучающихся, который реализуется при поддержке департамента молодежной политики СахГУ. Он стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций высшего образования, который проводит Федеральное агентство по делам молодежи.