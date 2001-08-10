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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Свежезамороженную камбалу 19 декабря можно приобрести у ТЦ «Янтарь»
Выездная торговля свежезамороженной камбалой 19 декабря будет организована около торговой площадки у ТЦ «Янтарь».
ООО «Песчанское» (ООО «Рускор») планирует реализовать 350 кг свежезамороженной камбалы по цене 65 руб. за 1 кг. Выездная торговля начнется с 11.00.
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Новости общества Сахалина и Курил
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