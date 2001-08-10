На Сахалине в выходные дни будет холодно и ветрено

Синоптики рассказали, какая погода ждёт островитян на предстоящей неделе и в выходные дни.

По данным регионального гидрометцентра, в субботу и воскресенье на Сахалине будет холодно и ветрено. В северных и центральных районах местами небольшой снег, ночью -15…20°, в долинах -23…28°, днём -10…15°. На юге тоже небольшой снег, на западном побережье порывистый ветер. Температура ночью -14…19°, на западном побережье -9…14°, днём -6…11°.

- В понедельник окончательно стихнет ветер, начало недели будет морозным. В среду сменятся воздушные потоки и с юго-запада на юг острова начнёт поступать более тёплый воздух. Днём на крайнем юге температуры будут приближаться к нулевой отметке. В пятницу циклон с Приморья принесёт на юг области снег, но уже к вечеру он умчится к северным Курилам, на Сахалине усилятся северо-западные ветры, снова похолодает, - отмечают специалисты.

На Курилах в выходные дни временами снег, на юге гряды сильный ветер, ночью -4…9°, днём 0…5° мороза. В середине недели ослабеет ветер, повысятся дневные температуры. К концу недели вернётся погода с сильным ветром и похолодает.