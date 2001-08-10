В Сахалинской области подвели итоги Года памяти и славы
Более 500 памятных мероприятий в честь 75-летия Великой Победы состоялось в Южно-Сахалинске и районах островной области. О самых ярких событиях напомнили сегодня на заключительном в этом году заседании оргкомитета «Победа», которое провел губернатор Валерий Лимаренко.
Глава региона самым ценным назвал внимание к ветеранам. 9 мая возле домов героев устроили маленькие парады – военные и юнармейцы прошли строевым маршем во дворах в Южно-Сахалинске, Холмске, Аниве. Фронтовые бригады поздравили каждого из 56 участников Великой Отечественной войны. Волонтеры навестили и персонально поблагодарили 838 ветеранов.
– Очень важно, что молодые люди смогли пообщаться с ветеранами и узнать правду о событиях военных лет из первых уст, – сказал Валерий Лимаренко. – Большое достижение этого года, что в этом году мы впервые отпраздновали 3 сентября в новом статусе Дня воинской славы. Это тоже наша общая победа. Мероприятия Года памяти и славы еще больше сплотили сахалинцев и курильчан. Мы узнали новые факты о военных событиях, погибших героях, ветеранах. Многое сделали для сохранения памяти о подвиге нашего народа. И я хочу поблагодарить всех за активную работу в этом направлении.
Кульминацией Года памяти и славы в Сахалинской области стал Всероссийский молодежный патриотический слет «ОстроVа». Более тысячи молодых людей из разных уголков страны познакомились с историей, культурой и природой островов. На форуме родилось множество интересных проектов по развитию волонтерства, поискового движения, по сохранению исторической памяти о русско-японской и Второй мировой войнах.
Из-за пандемии традиционные мероприятия прошли по-новому. В онлайн-формате состоялось «шествие» Бессмертного полка. Праздничный военный парад организовали не 9 мая, а, как и 75 лет назад, 24 июня.
Сахалинцы приняли активное участие во всероссийских акциях: «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Поем двором». К празднованию 75-летия Великой Победы присоединились школьники – для них прошли уроки мужества, встречи с ветеранами боевых действий, был организован конкурс сочинений.
Ежегодно проводится работа по благоустройству захоронений ветеранов. В этом году только в областном центре привели в порядок 122 могилы.
На заседании оргкомитета наградили специалистов и учреждения, которые помогли на высоком уровне провести Год памяти и славы на островах. Памятные медали Российского организационного комитета «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получили региональное отделение «Поискового движения России», музейно-мемориальный комплекс «Победа», Сахалинское кинодосуговое объединение, а также известный сахалинский историк и краевед Игорь Самарин и несколько предприятий – Южно-Курильский рыбокомбинат, «Далькреветка», сельскохозяйственный производственный кооператив «Соколовский», аэропорт «Южно-Сахалинск».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и глава Смирныховского района Егор Белобаба получили Благодарность Федерального агентства по делам молодежи за заслуги в сфере государственной молодежной политики.
Кроме того, ряду руководителей вручили Благодарственные письма Росмолодежи и Благодарности губернатора за организацию Всероссийского молодежного патриотического слета «ОстроVа».
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