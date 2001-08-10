Тихоокеанское
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11:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды 22 декабря

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды 22 декабря

В ряде жилых домов Южно-Сахалинска отключат холодное водоснабжение. Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, причина - подключение вновь построенного водопровода в рамках капитального ремонта дворовых территорий 22 декабря.

Так, подачу холодной воды ограничат с 09:30 до 18:00 по адресам: ул. Чехова, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 72а, 70б, ул. Поповича, 102, 104, 106, 108, 110, ул. Пушкина, 57, ул. Амурская, 65, 94, 96.

Телефон диспетчерской службы МКП "Городской Водоканал" 72-32-40.

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