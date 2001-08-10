Производство молока растет в Сахалинской области

В январе – ноябре текущего года в островном регионе произведено 43,9 тысяч тонн молока, что на 5,7 тысяч тонн больше соответствующего периода прошлого года.

Производство молока выросло в сельскохозяйственных предприятиях на 22,6 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 10 %.

Среди предприятий лидирующую позицию по надоям занимают: ООО «Грин Агро-Сахалин», АО «Совхоз Южно-Сахалинский», СПК «Соколовский». В этих хозяйствах ежедневно от каждой коровы получают 19 - 20 литров молока.

Среди субъектов Дальневосточного Федерального Округа Сахалинская область занимает третье место по молочной продуктивности коров.

Рост производства молока в области связан с увеличением поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах и обеспечением скота достаточным количеством качественных кормов собственной заготовки.

Сегодня во всех категориях хозяйств области содержится 9 тысяч молочных коров, что на 553 головы больше, чем было на эту дату в прошлом году. Основной рост по поголовью получен в предприятиях, реализующих инвестиционные проекты в молочном животноводстве. В ООО «Грин Агро-Сахалин» с начала года поголовье коров увеличилось с 866 до 1356 голов, а суточное производство молока – с 23 до 28 тонн.

Среди фермерских хозяйств наибольший прирост по надоям получен в КФХ Борисова Е.Ю, КФХ «Кострома», КФХ «Сапронова И.Ю».

По итогам 2020 года во всех категориях хозяйств Сахалинской области будет произведено более 46 тысяч тонн молока, или 114 % к 2019 году, обеспеченность молоком от уровня фактического потребления составит 60 % (+2,2 % к 2019 году).

Сельскохозяйственные товаропроизводители Сахалинской области обеспечивают физическую и экономическую доступность молочной продукции. По данным статистики, средняя цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 3,2 - 2,5 % жирности в торговых сетях составляет 69,49 рублей за 1 литр. Среди субъектов Дальневосточного Федерального Округа ниже цена только в Республике Бурятия - 64,07 рублей за 1 литр и в Амурской области – 66,48 рублей.